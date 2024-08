Benvenuto, maestro. Vissani a sorpresa incontra l’allieva Mara chef al “Prato Verde“

Il primo maestro non si scorda mai, soprattutto quando a essere degno di questo nome è il più noto chef pluristellato italiano, Gianfranco Vissani. Mara Angeli, sua allieva, non ha potuto trattenere commozione e gioia nel ricevere nel proprio ristorante Prato Verde di Chiatri Puccini il suo primo maestro di cucina, a riprova che i maestri sono per sempre, una presenza che insiste a vivere in ciò che si diventa. Una sorpresa e un grande onore per lei la visita di colui che dal 2018 al 2021 ha saputo trasmetterle forza e sicurezza a intraprendere il suo percorso da chef.

“Tu hai passione, ma la devi tirare fuori”, le disse infatti 6 anni fa il maestro durante il primo corso di cucina svolto a Casa Vissani. Così Mara, ignara del suo talento in cucina, superò timori e insicurezze, abbandonò la professione di commercialista trasformandosi in una cuoca di successo che oggi, insieme alla sua famiglia, gestisce con passione e impegno il ristorante e la residenza estiva tra le colline lucchesi.

Aperto da 60 anni, Prato Verde, inizialmente bar e paninoteca, diventò ristorante nel 1984. Oggi in cucina Mara e mamma Mirella. Alla gestione dell’orto il babbo Roberto, che coltiva con dedizione pomodori, fagiolini, insalata, cipolle, patate e pannocchie a 8 file per produrre l’antica farina di Cavour. La sorella Laura in sala, il nipote Marco Lazzareschi, agronomo, gestisce l’azienda per la produzione dell’olio e della carne. I figli Clarissa, filosofa e Lorenzo, elettronico, aiutano quando possono. Apprezzato da turisti italiani ma anche stranieri, il ristorante si contraddistingue per una cucina toscana semplice, pasta fatta in casa, ragù selvaggi corposi, carne alla brace e dolci caserecci, vera passione di Mara, con spunti nuovi di rivisitazione per unire la tradizione al presente. Produzione di olio, allevamento di bovini come le due brune alpine Principessa e Oliva, confortevoli appartamenti incorniciati da un panorama mozzafiato sul lago di Massaciuccoli e un’ampia zona solarium con piscina è tutto ciò che la struttura offre.

L’incontro maestro-allieva è stato un sodalizio di assaggi, consigli e ricordi. Così tra una tartare di vitella con cipolla caramellata, un’eccellente parmigiana di melanzane e delicati fagiolini cotti con maestria per il maestro Vissani, lo chef ha dispensato all’allieva utili suggerimenti e segreti culinari di cui fare tesoro. Ecco che Mara da oggi perseguirà l’obiettivo di proporre una cucina più esclusiva, eclettica e variegata, introducendo la ricetta di pasta frolla proposta dal maestro che presto comparirà nel menù e sarà a lui dedicata. Mara promossa a pieni voti. E il maestro si congeda con la promessa di ritrovarsi a fine estate con amici e celebrity TV su grande richiesta del nonno Roberto.

Chiara Arcesi