Benemerenze. Premi ai cittadini

Da diversi anni l’amministrazione comunale di Pieve Fosciana, durante le feste natalizie, conferisce una pergamena a coloro che hanno fatto qualcosa di utile per la comunità. Per il 2024 hanno ottenuto il riconoscimento Mariangela Angelini di Fioremania Angelini e Floricoltura Marisa per aver fornito composizioni floreali e per aver abbellito il paese per feste e cerimonie; Angelo Rocchiccioli per essere stato inserito in un progetto nazionale per il recupero di un aereo della prima guerra mondiale, lui che è un esperto motorista degli elicotteri; Mario Giovannini, caratterista paesano capace di animare ogni attività dalla befana, al carnevale, Halloween sino a Babbo Natale; Guido Fornari e Gabriella Bechelli per aver partecipato nel medesimo anno alle sei maratone del World Marathon Mayors: Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York; agli Amici del Presepio che con il loro continuo impegno hanno fornito l’appellativo di "Pieve Fosciana paese del presepio"; Don Giovanni Grassi, parroco per tanti anni della parrocchia, come ringraziamento per tutto quello che ha fatto per la comunità; Don Riccardo Micheli come benvenuto per quello che farà; Asd Academy Pieve che, da alcuni anni, fa iniziare a giocare a calcio un gran numero di bambini che vogliono divertirsi. E ancora: riconoscimento ad una bambina del vivaio dell’Academy, la quale è passata nell’anno in corso alla Fiorentina Calcio; Alberto Bertolini, appassionato di cinema, possiede una collezione di duemila film ed altrettanti manifesti ed ha inoltre partecipato come comparsa a diversi film; Usd Montecarlo per aver organizzato il Memorial Mori Rossano, che, appassionato della bicicletta, morì prematuramente ormai tre anni orsono. Pieve Fosciana ha avuto schiere di appassionati di questo sport. "Ai premiati - spiega la presidente del Consiglio comunale, Annarita Fiori - consegniamo una pergamena, che tutti, ogni anno, sono ben lieti di ricevere".

Dino Magistrelli