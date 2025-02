Beneficenza per l’India. Progetto per i villaggi

Nei giorni scorsi si è svolta agli impianti sportivi di Gallicano, nella palestra, un’altra cena di beneficenza con ballo organizzata dall’associazione Piccole Opere Pro India per raccogliere fondi per la costruzione di pozzi d’acqua in India. La risposta della gente è stata notevole: larga partecipazione e tanta generosità hanno permesso di mettere insieme offerte per 1.160 euro. La serata si è chiusa in bellezza grazie al dj Sauro e anche grazie a Camillo Faraone un cantore molisano che con la sua splendida voce accompagnata ad arte dalla sua chitarra ha proposto un repertorio speciale di canzoni molisane. L’associazione Piccole Opere pro India, ringrazia sentitamente tutti i partecipanti dando appuntamento per il prossimo evento che si terrà nel mese di marzo. Anche grazie alla generosità dei partecipanti a questo ultimo incontro, è stato subito possibile mandare in India, all’associazione con la quale collabora il sodalizio barghigiano, la somma di 2.500 euro che serviranno per proseguire il progetto di dotare i villaggi e le comunità che hanno più bisogno, nella regione dell’Andrapradesh, di pozzi di acqua potabile.

Si tratta del diciannovesimo pozzo che sarà realizzato grazie all’impegno di Piccole opere. Verrà costruito nel villaggio di Ambavaram nel distretto di Kadapa e servirà circa 60 famiglie per un totale di 400 abitanti.

L.G.