Benedizione delle famiglie. Il calendario nel territorio

Per la benedizione delle famiglie, nel periodo che precede la Pasqua, l’unità pastorale di Barga ha diffuso il calendario che riguarda le comunità che compongono l’unità pastorale di Barga, San Pietro in Campo, Sommocolonia, Albiano, Tiglio e la montagna. Le benedizioni n sono iniziate il 19 febbraio in via dei Frati e Gragno e sono in corso fino al 19 marzo. Tra le prossime zone visitate Lunedì 26 febbraio, Palaia e Canteo al mattino; dalle 15.30: v. don Renzo Lucchesi e traverse; Martedì 27: Latriani, v. Zerboglio, Sartoiani, v .del Sasso. .Pr.ta Marconi, Bellavista; alle 15.30: v. Ponte Vecchio, p.za S. Rocco, v. Mordini, p.za G. Pascoli; Mercoledì 28v.le C. Biondi lato "Monte dei Paschi" e v. L. Giuliani; giovedì 29 v.le Biondi dal ex bar Onesti e vie adiacenti; dalle 15.30: v.le G. Pascoli da P.te Lombardini fino ad Officina Romiti.