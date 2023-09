Benedire le Armi, Un'Idea da Cestinare Subito

don Franco Cerri

Un’idea di questo genere, sarebbe semplicemente da cestinare subito, ma penso che abbia bisogno di qualche riflessione, anche perché avvengono delle cose strane nella Chiesa. E guarda caso, sotto la calura estiva. Si sa il caldo gioca dei brutti tiri. Tempo fa ci fu un prete che ebbe la preoccupazione di benedire i telefonini, per esorcizzarli. Senza rendersi conto che lo strumento è neutro, né buono né cattivo, ma dipende dall’uso che ne facciamo. Ci fu un altro fu un altro prete, preoccupato perché la gente non andava in chiesa, in estate, il quale addirittura celebrò la Messa, una domenica, in costume, sul mare, con i fedeli sulla spiaggia, addirittura usando come altare un materassino di gomma. Capisco lo zelo apostolico, ma così mi pare un po’ troppo. Non si può svilire la fede e renderla ridicola. A rigore di logica, è inimmaginabile che il nostro Dio benedica (dica bene) delle armi, perché ogni arma è fatta per uccidere. Esiste nella Chiesa il Libro delle Benedizioni: non mi pare che vi sia il rito per la benedizione delle armi Il prete in questione si giustificava dicendo che l’arma benedetta sarà così usata in maniera giusta. Come se l’arma agisse da sola. Tempo addietro c’è stato un certo allenatore di calcio, che entrava in campo portandosi dietro l’acqua benedetta e la spargeva sulle porte del campo da gioco per vincere, dimenticando che sarebbe stato meglio raddrizzare i piedi dei suoi calciatori. Fino a prova contraria, l’acqua benedetta ricorda il battesimo ed è simbolo di vita e non di morte. E sarebbe tremendamente blasfemo far diventare l’acqua della vita in “polvere da sparo”, sia pure per degli animali. Benedire le persone che vanno a caccia e i loro amici cani, perché Dio li protegga, tira via, sebbene sia discutibile anche la caccia. Sarà opportuno, comunque, porre attenzione in questi tempi di caccia. Il tiro di schioppo è sempre pericoloso. Meglio starne lontani. Non si sa mai. Non spara acqua benedetta.