Benedetti lascia il Castelnuovo. Avventura a San Giuliano Terme

L’attaccante Riccardo Benedetti, classe 1998, nato a La Spezia, arrivato in Garfagnana nel dicembre scorso, 12 presenze e 4 gol in campionato con la maglia gialloblù, ha lasciato il Castelnuovo per i nerazzurri del San Giuliano Terme di Pisa, che militano in Promozione. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per poi indossare le maglie di Massese, Pontedera (Lega Pro), Tau Calcio e Meridien. Per lui, in carriera, coppe comprese, 119 presenze e 23 gol. Qualche tifoso si è risentito, ma la società ha subito spiegato per voce del direttore generale Emanuele Vichi.

"Intanto, come fatto personalmente, auguro a Riccardo Benedetti le migliori soddisfazioni a San Giuliano, e sono certo che porterà un contributo fondamentale alla causa, perché è un professionista serio, un giocatore forte che sposta gli equilibri quando è in condizione. Tengo a precisare soltanto una cosa, per la chiarezza verso i nostri sostenitori, che Riccardo ha scelto di cambiare squadra in autonomia, come è lecito fare nel mondo del calcio dilettantistico di anno in anno. La società era ben contenta e lieta di poterlo avere a disposizione anche per questa stagione, ma bisogna anche accettare le scelte personali di un giocatore che con noi è stato esemplare".

Infine il vicepresidente Roberto Tamagnini: "La data prefissata per l’inizio degli allenamenti è il 5 agosto. Giovedì 25 luglio, alle 17, allo stadio "Alessio Nardini ", si terrà un’amichevole con la Lucchese 1905, che milita nel campionato di Lega Pro. Servirà per valutare i nostri ragazzi, per testare alcuni ragazzi in prova provenienti da altre società, e al contempo regalare ai nostri tifosi un primo ed importante appuntamento".

Dino Magistrelli