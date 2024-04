Ben 200 persone impegnate nella produzione, 300 le comparse

Sono di assoluto rilievo anche i numeri del film “Tower Stories“ del regista Peter Greenaway (nella foto).

Oltre 200 le persone impegnate a Lucca tra maestranze, produzione e cast. Tra questi ovviamente i 2 attori Premio Oscar, Helen Hunt e Dustin Hoffman.

Sono poi circa 40 mezzi fra truck, furgoni, trucco e parrucco, attrezzature tecniche e mezzi per spostamenti utilizzati in questo periodo per il film.

In totale sono previste dalle 8 alle 9 settimane di lavorazione per la pellicola.

Sono 24 in totale le location lucchesi scelte, più alcune significative immagini panoramiche realizzate con il drone e varie strade immortalate nella pellicola. A queste si aggiungono anche 2 set completi e 3 parziali ricostruiti in interno nel capannone di via Filzi, mentre sono 4 i locali concessi dal Comune per uffici di produzione e riunioni. Infine, dato certamente non trascurabile, sono oltre 300 le comparse utilizzate nelle riprese.