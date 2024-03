“Belle le feste, ma quanto costano“. Il comitato Vivere il centro storico dà le cifre svelate in una determina

“Mi ami? Ma quanto mi ami? Mi pensi? Ma quanto mi pensi? Questa era la conversazione di una ragazza che parlava al telefono con il suo fidanzato e che veniva interrotta dalla madre che esclamava: ma quanto mi costi? Si tratta di una famosa campagna pubblicitaria degli anni 80 quando le telefonate si pagavano a consumo“. Ed è anche la premessa dell’intervento del comitato dei residenti “Vivere il centro storico“.

“A leggere la Determinazione n. 2993 del 10/12/2023 avvertiamo le medesime sensazioni. Con questo provvedimento – fa saper il comitato – è stata stanziata la cifra di 267.000 euro per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante gli eventi del Calendario “Vivi Lucca 2023”. Ovviamente ci pare di capire che a questa spesa devono aggiungersi le spese di spazzamento, nonchè gli straordinari del personale di Sistema Ambiente e quindi ci avvicineremo, e forse supereremo, il traguardo dei 300.000 euro che è circa la metà di quanto il Comune incasserà con la tassa sui passi carrabili che ha recentemente varato“.

“Belle le manifestazioni in centro! Però per favore smettiamo di dire che è tutto gratis – è l’esortazione del comitato –. Se non abbiamo capito male il Comune destina 1 milione e quattrocentomila euro agli eventi e con le spese accessorie ci avviciniamo se non superiamo i 2 milioni di euro all’ anno. Soldi che pagano i cittadini con le tasse che versano. Belle, belle le feste, ma quanto ci costano?“.