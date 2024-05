Bedini fondamentale per il terzo posto

Un’altra ottima prova per il giovane campione del Gp Parco Alpi Apuane Nicolò Bedini, classe 2002, che a Muscat (Oman), è stato fondamentale per la conquista del terzo posto a squadre della formazione azzurra ai Campionati mondiali universitari di corsa campestre. Bedini prosegue così la sua bella stagione che, nonostante sia ancora un Under 23, lo sta proiettando tra le realtà più importanti a livello nazionale.

Numerosi poi continuano i risultati degli atleti biancoverdi. A Scandicci, alla "Mezza Maratona di Scandicci", vittoria per Roxana Maria Girleanu e buone prove per Francesco Fabbri, Roberto Tognari, Rocco Cupolo e Massimo Cristofani. A Borgaretto (Torino), ai campionati italiani di corsa campestre Master, buone prove per Paola Lazzini e Mauro Vierin. Diverse le vittorie di categoria.

A Siena, alla Ecopetroio, vittoria di categoria per Roberto Ria (5° assoluto); alla "Maratona di Terni", vittoria di categoria per Barbara Casaioli nella mezza maratona; a Carrara, alla "White Marble Marathon", sulla distanza di 30 km, vittoria di categoria per Ioana Lucaci (4ª assoluta), mentre nella mezza maratona, vittoria di categoria per Michelangelo Fanani (SM55), Luciano Bianchi (SM65) e Fabrizio Santi (SM70). A Biella, alla "Karnial Run", terzo posto di categoria per Paola Lazzini. Infine alla "Siviglia Marathon", ottima prova per Francesco Nardone con il tempo di 2h 22’ 28’.

Dino Magistrelli