Bedini campione italiano sulla distanza dei 5mila metri

Il giovane e forte atleta del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, Nicolò Bedini, classe 2002, a Rieti sulla pista dello stadio "Guidobaldi" con il tempo di 14’29’’14 ha vinto il campionato italiano sui 5mila metri ‘promesse’, meglio conosciuto come Under 23. Bedini ha battuto Stefano Cecere, classe 2003, dell’Atletica Cisternino che ha corso in 14’32’’31 e Thomas D’Este, classe 2003, dell’Assindustria Sport che ha fato fermare il cronometro a 14’34’’94. Un buon risultato per la squadra biancoverde del presidente Graziano Poli anche il dodicesimo posto conseguito da Marco Zanzottera, classe 2002, che ha corso in 15’09’’03.

E’ stata una gara tattica, che si è vivacizzata negli ultimi mille metri con protagonisti Bedini e il pugliese Stefano Cecere, che alla fine, meritatamente, si sono insediati, ai primi due posti, al termine di una lunga sfida a due. Nicolò Bedini, tra l’altro, ha bissato il titolo tricolore dei 5 mila conquistato lo scorso anno sulla pista di Agropoli in provincia di Salerno. Con questo titolo italiano Promesse sui 5 mila Nicolò Bedini, nel 2024, ha messo in bacheca il quarto titolo tricolore dopo quello dei 1500 di Ancona, del cross conquistato a Cassino di Frosinone e quello dei mille metri conseguito a Potenza.

Di Bedini ricordiamo anche le brillanti prestazioni con la maglia azzurra della nazionale, come a Muscat (Oman), dove era stato fondamentale per la conquista del terzo posto della squadra italiana ai Campionati mondiali universitari di corsa campestre. Bedini prosegue così la sua bella stagione che, nonostante sia ancora un Under 23, lo sta proiettando tra le realtà più importanti a livello nazionale, come lo stanno a dimostrare i successi conseguiti di assoluto valore cronometrico.

Dino Magistrelli