Beatrice Venezi all’Augusta parla di donne geniali e uniche

Si terrà giovedì 15 febbraio, alle ore 21, alla Casa del Boia, il nuovo appuntamento de L’Augusta - la Fortezza delle Idee. Il ‘festival permanente’, patrocinato dal Comune di Lucca, accoglierà il direttore d’orchestra Beatrice Venezi. “Si tratterà di un ritorno, dopo la serata tutta al femminile dedicata a Giacomo Puccini del luglio 2022 – spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno – Avere con noi Beatrice Venezi è un orgoglio, come organizzatori e, soprattutto, come lucchesi”. Beatrice Venezi presenterà nell’occasione il suo libro “Le sorelle di Mozart”, una raccolta di sedici brevi biografie di donne geniali e uniche che si sono fatte strada in un mondo di uomini come quello della musica.

“Si parlerà a ruota libera di queste musiciste, interpreti e compositrici innovative e ribelli, che, seppur in mezzo a pregiudizi di ogni tipo, hanno scritto una pagina importante della storia della musica – continua ancora Di Bugno – ovviamente con frequenti salti temporali sull’attualità e sui protagonisti dei nostri giorni, come, appunto, l’autrice”.

L’ingresso è gratuito, previa prenotazione del posto a sedere tramite piattaforma Eventbrite. Per altre informazioni è invece possibile scrivere al numero whatsapp 3801481747. Il giornalista e storico Francesco Carlesi, insieme alla senatrice Stefania Craxi e al deputato Alessandro Amorese, saranno gli ospiti dell’appuntamento in programma per giovedì 21 marzo. Carlesi, in particolare, presenterà il suo ultimo libro “L’Italia del miracolo”, un volume che ha lo scopo di non dimenticare quanti hanno contribuito, nei diversi ambiti politici, industriali, economici, giuridici in cui si sono cimentati con intelligenza e coraggio, alla crescita dell’Italia. Il 18 aprile il giornalista Fabio Dragoni e il professore Gian Piero Joime dialogheranno intorno al libro “Per non morire al verde”.