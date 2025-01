Bcl cerca la... quinta sinfonia consecutiva

Barsanti con un risentimento, ma dovrebbe farcela e Vignali che spera di smaltire l’influenza. Questa l’injury list di Basket Ball Club Lucca che oggi alle 18 al Palatagliate (arbitri Posarelli di Grosseto e Simone di Genova), cerca la quinta sinfonia consecutiva contro... Note di Siena, più conosciuta come Mens Sana, storico club, il più antico d’Italia, che si è fregiata anche del tricolore.

Il team della città del Palio è sesto, ultimo posto disponibile per qualificarsi alla seconda fase, alla poule promozione. Verrà a Lucca agguerrita, con un roster di assoluto livello, anche migliorato di recente. Ma, sull’altro fronte, la squadra allenata da coach Olivieri, miglior difesa del campionato, deve mantenere il primato in classifica, visto che San Miniato, l’altra capolista (ma di fatto seconda per la peggior differenza canestri negli scontri diretti), ospita Empoli.

All’andata fu una bella vittoria BCL, che in casa ha un record di sei vinte e due perse, mentre i senesi in trasferta sono con due successi e sette ko. Mens Sana ha ingaggiato un nuovo giocatore, il montenegrino Jokic, 22 anni, un 4, con un lungo trascorso italiano tra Varese ed Omegna, nella speranza di agguantare almeno la sesta piazza della classifica che attualmente divide con Arezzo, con alle spalle le agguerrite Quarrata, Spezia, Virtus Siena e la rinata Cecina.

A preoccupare Olivieri non è solo Jokic, ma anche i "veterani", come Prosek che all’andata mise a referto 17 punti. A destare qualche preoccupazione vanno ad aggiungersi la non perfetta forma di Barsanti, ancora alle prese con un fastidioso risentimento e lo stato influenzale che ha colpito Vignali, autore nell’ultima partita casalinga di una grandissima prestazione che ha sancito definitivamente il suo rientro.

Dello stesso avviso coach Olivieri: "Mens Sana è un avversario molto ostico. Hanno giocatori come Marrucci, Tognazzi, Belli e Pucci che hanno spiccate doti di uno contro uno e possono colpire dall’arco e andando al ferro. Prosek è uno dei migliori lunghi del campionato, bidimensionale e molto forte a rimbalzo. Di sicuro l’arrivo di Jokic è un segnale importante, vogliono arrivare tra le prime sei e vincere più scontri diretti possibili".

