Bcl cede, ma convince

Positivo il test amichevole, scrimmage in gergo tecnico, di Basket Ball Club Lucca contro gli Herons Montecatini, che disputeranno la B nazionale giocando, tra l’altro, le partite casalinghe al Palatagliate per lavori al proprio impianto. La categoria di differenza si è sentita, ma i biancorossi, ancora privi di Vignali e Dubois, i due nuovi, hanno comunque disputato una buona prova. Si tratta di allenamenti che servono per testare il grado di preparazione. Il campionato, come noto, comincerà il 29 settembre, in casa, contro Olimpia Legnaia. Stasera a La Spezia, franchigia di pari livello e inserita nello stesso girone della Olivieri band, altra verifica. La FABO Herons ha chiaramente fatto la parte del leone vincendo tutti e quattro i periodi di gioco, ma il BCL è comunque riuscito a dare ai montecatinesi filo da torcere, presentandosi nell’area avversaria con ottime soluzioni, riuscendo a realizzare sprecando pochissimo.

Alla fine ne è uscita una buona partita, dando a coach Olivieri spunti interessanti su come affinare il gioco, rendendolo maggiormente adatto alle peculiarità dei suoi ragazzi. Un roster che ha dato prova di come, allenamento dopo allenamento, stia progredendo in modo esponenziale, sia da un punto di vista atletico che tecnico, facendo intuire che molto presto raggiungeranno la forma ottimale per iniziare il nuovo campionato.

Un’ulteriore nota positiva arriva dal pubblico, i numerosi spettatori presenti sulle tribune del palazzetto ed anche esponenti della curva biancorossa, gli young panthers, si sono detti soddisfatti di quanto visto sul campo. Ma al di là di tutto ciò, è l’aspetto tecnico a far pendere la bilancia verso l’ottimismo. Si notano sprazzi di gioco di buon livello, si provano strategie difensive. E sinora tutto con il roster della scorsa stagione, ma senza i vari Barbieri e Burgalassi. Adesso sarà fondamentale inserire nel meccanismo i due nuovi arrivati, Vignali e Dubois e prima del 29 settembre ci sarà l’opportunità di farlo gradualmente.

Massimo Stefanini