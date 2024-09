Basket Lucca, prima uscita. Test contro San Miniato

Dopo l’avvio della preparazione e la presentazione, arriva la prima amichevole (adesso va di moda il termine americano “scrimmage“) per Basket Ball Club Lucca, serie B Interregionale, che è stata sconfitta 97-90 da Etrusca San Miniato, formazione tosta che ha militato anche in cadetteria nazionale. Un buon test per i ragazzi lucchesi, che hanno potuto confrontarsi subito contro un’avversario di buon livello. Il risultato ovviamente non conta nulla, sono tutte gare che, non essendoci più la Coppa Italia, servono per mettere a punto fisico, schemi, conoscenza del gruppo.

Tasselli importanti in vista della nuova stagione, per mettere minuti nelle gambe e creare affinità all’interno della squadra. Tra l’altro un parziale quasi totalmente rimediato nel primo quarto, in parte poi assorbito vincendo i quarti successivi, perdendo successivamente l’ultimo di un paio di lunghezze, quando le due franchigie avevano messo in campo tutti i loro giovani. Importante era capire, atleticamente, a che punto stava la squadra, soprattutto se quei piccoli acciacchi, quasi fisiologici che si riscontrano ad inizio stagione, fossero stati assorbiti se non del tutto, almeno in parte. I più in forma sono apparsi Brugioni, Tempestini e Landucci, tra l’altro, quest’ultimo ne è uscito come migliore realizzatore della serata.

Al palasport di Fontevivo hanno giocato Del Debbio, Barsanti, Tempestini, Landucci, Brugioni, Candigliota, Catelli, Rinaldi, Simonetti, Trentin, Pierini, Lippi, assenti Dubois e Vignali, i due nuoci acquisti, ancora ai box per risentimenti muscolari. Ad ospitare il prossimo test sarà il Palatagliate, BCL contro Heron Montecatini che giocheranno le partite casalinghe della B Nazionale proprio al Palasport di Lucca.

Appuntamento al 4 settembre alle 19, porte apete per tutti gli appassionati, in modo da avvicinare ancora di più i tifosi alla squadra in vista della stagione.

Ma.Ste.