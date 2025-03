Barriere architettoniche. Contributi alle famiglie

CAPANNORI

Sono otto le domande giunte al Comune di Capannori nel 2024 e che saranno finanziate per sostenere i privati che devono acquisire apparecchiature particolari (ad esempio i montascale, rampe, ascensori, piattaforme elevatrici) per aggirare il problema delle barriere architettoniche in casa. Tutto ciò in base ad una legge regionale. Chi ha persone allettate, anziani, con difficoltà a deambulare e abita in edifici a più piani, può godere di alcune agevolazioni. Lo stabilisce la determinazione numero 287 del 24 marzo. E’ stata quindi approvata, secondo le indicazioni fornite dalla Regione, la graduatoria del 2024. La legge individua i seguenti beneficiari: persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e non vedenti; genitori o tutori che le abbiano fiscalmente a carico; condomìni ove esse risiedano, rispetto alle spese di adeguamento relative alle parti comuni. La detrazione fiscale può essere richiesta da tutti i contribuenti possessori dell’immobile che eseguono i lavori su edifici già esistenti, ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Capitolo a parte il bagno e i servizi igienici. E’ possibile portare in detrazione anche i "lavori accessori", tra i quali rientrano la sistemazione del pavimento, l’adeguamento degli impianti, la sistemazione dell’intonaco e la sostituzione dei sanitari.

Ma.Ste.