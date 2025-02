Barga, prosegue il Carnevale. Ecco gli eventi sul territorio

Comune di Barga e Pro Loco hanno reso noti in questi giorni i prossimi eventi del carnevale nel territorio. Dopo gli appuntamenti del 15 e 16 febbraio (a Fornaci il giorno 15 febbraio la prima edizione del Carnevalino della Misericordia del Barghigiano, il giorno 16 il Carnevalino "Alice in wonderland" organizzato dal Comitato Paesano di San Pietro in Campo) domenica 23 si terrà invece nel piazzale Matteotti il carnevale dei piccoli organizzato nel pomeriggio dalla Pro Loco, dal Comune e dai locali della piazza. Si va avanti il primo marzo a Fornaci e a Barga, dove ci sarà il carnevale dei ragazzi in piazza IV Novembre. La sera, poi, sul piazzale del Fosso, dove torna il grande Baccanale di Barga con musica e danze fino a tardi sotto il tendone. Ultimo appuntamento quello di Castelvecchio e quello di Pegnana. Domenica 2 marzo nel pomeriggio, due nuovi appuntamenti dedicati ai più piccoli: a Castelvecchio presso l’antico Caffè Ghini ed a Pegnana presso i locali del Comitato paesano.

Luca Galeotti