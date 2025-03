Barga Parchi comunali. Via alla riqualificazione

50 mila euro per sostituire i giochi rotti o metterne di nuovi in alcuni parco giochi del Comune. Li ha spesi l’amministrazione comunale con un intervento che è stato ultimato in questi giorni, reso noto dall’assessore competente Lorenzo Tonini insieme alla prima cittadina Caterina Campani. E’ stata infatti completata in questi giorni l’installazione di nuovi giochi o la sostituzione di quelli rotti, in alcuni parchi pubblici con fondi a carico dell’amministrazione comunale.

I parchi gioco interessati vedono in alcuni casi la sostituzione di alcuni giochi presenti ed in altri l’aggiunta o il posizionamento di nuovi giochi. L’intervento è stato completato nel parco Baccio Ciarpi e nel parco Kennedy dove si va a proseguire l’importante intervento di riqualificazione del polmone verde che abbraccia il centro storico. Altri giochi si trovano sul prato del Bastione del Fosso, mentre altri sono stati sostituiti nei parchi di San Pietro in Campo e Mologno. Sindaca e assessore specificano poi che il Comune non interverrà, come invece previsto in origine, sul parco giochi di Ponte all’Ania, dato che l’intervento riguardante i giochi di questo parco è rientrato nel finanziamento ottenuto nel progetto di riqualificazione dei marciapiedi di Ponte all’Ania: un finanziamento regionale di 470 mila euro che insieme alla compartecipazione dell’ente per i 130 mila euro porterà a realizzare questo importante progetto di Ponte all’Ania. Nell’ambito degli interventi è prevista e finanziata anche la riqualificazione del parco giochi.

L.G.