Barga Cioccolato, viaggio nel gusto. Un mix di sapori e dolcezza

Ha preso il via ieri mattina Barga Cioccolato 2024. E’ tornato il festival ospitato nel centro storico, organizzato da Comune di Barga e We planner che andrà avanti fino a questa sera con tante iniziative, proposte e, naturalmente, tanto cioccolato. Nel centro storico è possibile trovare tante proposte di Cioccolaterie artigianali ospitate nelle "botteghe" lungo vie e piazze.

Padrino della manifestazione il vincitore del premio Back Off Italia, Gabriele Citti che ieri ha inaugurato l’evento ed incontrato cioccolatai e pubblico. Per quanto riguarda Barga Cioccolato anche oggi dalle 10 fino alle 19 tanti gustosi prodotti a base di cacao, realizzati da esperti Maestri cioccolatieri che arrivano da tutta la Toscana e le cui qualità sono riconosciute dai numerosi premi conseguiti. Lungo il percorso della manifestazione anche i bar e ristoranti avranno gustose proposte a base di cacao ed inoltre tanti sono gli appuntamenti collaterali: la Befana di Barga pronta ad incontrare i bambini e ricevere le loro letterine; il laboratorio "cioccolatoso" per i bambini "divertiamoci e creiamo con il cioccolato" presso la volta dei Menchi; racconti natalizi per i più piccini a cura dell’Associazione Nati per Leggere; pomeriggi musicali nelle vie e piazze con "The Aristodemo’s" e "Garfunk Street Band"; l’incontro con Paolo Lucchesi della Cioccolateria Fratelli Lucchesi che racconta "Sulla Scala del Cioccolato: alla scoperta delle sue intensità" (oggi alle 16 nella sala consiliare), evento in collaborazione con Strada del Vino e dell’olio e Fisar; la lavorazione del Cioccolato, in diretta, presso cioccolateria Fratelli Lucchesi; "Le creazioni al cacao" degli alunni dell’Istituto Comprensivo Barga che si possono visitare al Museo Stanze della Memoria, che sono molto creative; il davvero ricco – e con tante bellissime idee regalo – mercatino dei prodotti artigianali e del territorio (entrambi i giorni) per acquistare regali di Natale aperto dalle 10 alle 19 dal Piazzale del Fosso alle piazze del centro storico.

Tra le novità di questa edizione vi è "Willy Wonka" che sarà possibile incontrare per le vie del centro storico e nel suo "laboratorio" in piazza Garibaldi.

Luca Galeotti