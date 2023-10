Barga Castagna si avvicina. Tante iniziative per prepararsi Barga Castagna, la tradizionale festa dedicata alle castagne, si avvicina. La Pro Loco di Barga organizza un'esperienza didattica-laboratoriale per le classi quinte della Primaria di Barga. Un'occasione per valorizzare tradizione e conoscenza del mondo della castagna.