Barga Bellonzi difensore civico all’Università di Camerino

Il barghigiano Manuele Bellonzi, giurista e già più volte difensore civico in Toscana, oltre che coordinatore del Gruppo genealogico Valle del Serchio, è stato selezionato come Difensore Civico degli Studenti dell’Università di Camerino per il triennio 2025-2027. Dopo oltre vent’anni di esperienza come Difensore civico comunale, comprensoriale e provinciale in diverse realtà della Toscana, il dottor Manuele Bellonzi di Barga, giurista esperto in diritti umani e mediazione, infatti è stato nominato dal Rettore dell’Università di Camerino, a seguito di una procedura selettiva, Difensore Civico degli Studenti. Il Difensore Civico degli Studenti svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e della trasparenza delle attività dell’Università che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti. Il Difensore Civico degli Studenti, anche di propria iniziativa, può segnalare agli organi accademici, di governo e di controllo, eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.