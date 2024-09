Fugace visita barghigiana, nella terra delle origini della sua famiglia, per la famosa pop star scozzese Paolo Nutini che, insieme a mamma Linda e babbo Alfredo, da mercoledì a venerdì è tornato per una visita lampo. Paolo sicuramente avrà apprezzato l’atmosfera della cittadina con le bandiere scozzesi e le vetrine a tema per il Barga Scottish Weekend. Eccolo in un selfie scattato dalla prima cittadina di Barga, Caterina Campani, a Porta Reale. Nutini è nato a Paisley da una famiglia barghigiana che ha gestito un Fish and Chips, il "Castelvecchi", proprio a Paisley. A dirigerlo, prima di Alfredo e Linda ,erano stati i nonni di Paolo, Jackie Nutini e Ada Castelvecchi. lu.ga.