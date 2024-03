Baratta fischia e arriva la vittoria. Confermata la cabala positiva

Confermata la cabala positiva. Quando arbitra Baratta, la Lucchese vince. Era già accaduto tre volte nel recente passato e sempre in trasferta. La cosa si è puntualmente ripetuta giovedì sera proprio al "Benelli" contro una Vis che è stata battuta nettamente, oltreché sul piano del gioco, ma soprattutto sotto l’aspetto della aggressività, del carattere.

Una partita che si era messa inizialmente in salita, ma che la Lucchese ha saputo ribaltare grazie all’impegno e una reazione di carattere e grinta.

E così i rossoneri hanno compiuto un significativo balzo in avanti verso i play-off, conquistando, al momento, la nona posizione. Ma per sapere quale sarà la classifica a quattro giornate dalla fine, bisognerà aspettare i risultati di oggi. Sono, infatti, in programma ben sei incontri: Arezzo-Juve B, Olbia-Sestri Levante, Ancona-Spal, Cesena-Pescara, Entella-Pontedera e Pineto-Recanatese.

Le partite che interessano la Lucchese sono quelle dove sono impegnate la Juve, l’Arezzo ed il Pineto, in corsa per un posto nella futura griglia dei playoff. Perchè a poche giornate dal termine della stagione, i rossoneri possono ancora sognare, ma molto dipenderà dalle prossime gare e da come scenderà in campo la Pantera nelle prossime delicatissime sfide.