Bar vendeva sigarette senza licenza: nei guai

I finanzieri del Comando Provinciale, durante alcuni controlli scattati dietro segnalazioni al 117, hanno individuato un bar della periferia di Lucca che vendeva tabacchi e prodotti da fumo, sebbene sprovvisto di autorizzazione. Al momento dell’intervento, sono stati rinvenuti nell’esercizio commerciale oltre 400 pacchetti di sigarette, numerosi prodotti da inalazione senza combustione, sigari, “cigarillos” e tabacco trinciato per un peso complessivo di 9,100 kg. E’ scattata la segnalazione alla Procura per il titolare dell’esercizio commerciale per violazione dell’art. 40 quinquies nel “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi”. Informata anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per non meno di 5 giorni. L’operazione si inquadra nell’ambito delle più ampie attività eseguite dalla Guardia di Finanza, quale polizia economico – finanziaria, a salvaguardia del mercato e della libera concorrenza.