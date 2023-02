Bar "Olimpia" dona due defibrillatori alla Misericordia

Un defibrillatore in più sul territorio, uguale maggiori probabilità di salvare vite. L’equazione è sempre la stessa, per questo c’è soltanto da applaudire quando un nuovo apparato viene messo a disposizione della comunità. Come accaduto a Marlia. La locale Misericordia ringrazia, con tutti i componenti, il bar tabacchi "Olimpia" per aver donato due defibrillatori denominati "trainer" che saranno utilizzati per formare nuovi volontari, persone che si troveranno poi nell’emergenza ad usare questi sistemi.

Dall’Arciconfraternita c’è la volontà di organizzare sempre un numero maggiore di questi corsi. "Come coordinatore del 118 dell’associazione di Marlia - spiega Edoardo Bianchini - , ci tengo particolarmente a ringraziare il Bar Olimpia che ha appoggiato in pieno questa iniziativa a favore della comunità, fondamentale per le nostre esigenze. Infine un consiglio a tutti, facciamoli questi corsi, le lezioni potranno essere utili a tutti".

Nei giorni scorsi analoga iniziativa a Porcari, dove è stato installato un defibrillatore all’asilo ubicato in via Boccaione, alla presenza del vicesindaco Franco Fanucchi e dedicato all’opera del dottor Eugenio Nannini, noto cardiologo ed ex sindaco di Porcari dal 1975 al 1980, scomparso poco tempo fa.

Ma. Ste.