Band locali, cibo e arte in piazza San Francesco

…E la luna bussò! In piazza San Francesco, sabato 31 agosto, per una Notte Bianca tutta nuova da vivere in una delle piazze più attive del centro storico. L’appuntamento è con gli Osti di San Francesco (Ristorante da Mecenate, Marameo Pizzerie, Bonny Pizza, Osteria La Dritta, Osteria Lo Stellario) che, insieme all’associazione del Bastardo Catecholamina Garage e al Comitato popolare di piazza San Francesco, organizzano un evento nell’evento - all’interno dell’appuntamento promosso da Confcommercio Lucca e Comune - con una lunga Notte Bianca dalle 19 alle 2.

Ci saranno musica dal vivo, street band, artisti, dj set, cose buone da mangiare e da bere. Il tutto in piazza San Francesco, per un evento che possa unire territorio, arte, bella musica e attenzione al buon cibo (sempre preparato con prodotti di qualità) e alla sostenibilità. Si comincia alle 19 con l’apertura del banco degli Osti (sistemato, tipo street food, su un lato della piazza), che resterà attivo per tutta la serata, e con l’esibizione della Banda Bassotti Street Band, che porta in piazza tutta l’energia della musica corale di strada.

Il fulcro della serata si svilupperà intorno al palco montato in piazza, che dalle 20 fino alle 2 accoglierà musicisti, band, artisti per un no-stop musicale. Si parte con il dj-set di Johnny Mo’ (dalle 20); poi l’atteso concerto della Big Band del liceo musicale “Passaglia” di Lucca con i suoi 24 giovani, preparati e appassionati musicisti (intorno alle 22): poi il dj-set delle Urban Pussy (intorno a mezzanotte), che faranno ballare l’intera piazza per un finale in grande stile. Poi ancora installazioni artistiche, con scultori, pittori e artigiani che esporranno le proprie opere, proiezioni sulla chiesa e in generale una festa nella festa che accoglierà lucchesi, turisti e visitatori con un chiaro intento: far divertire e confermare piazza San Francesco come una delle più vive della città.