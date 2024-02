Bambino muore d’infarto . Inutili i disperati soccorsi

Tragedia a Nozzano Castello: Mattia, un bambino di appena 10 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre si trovava con i familiari nella sua abitazione. Inutili purtroppo i disperati tentativi di soccorso operati prima dal padre, poi dal personale inviato sul posto dal 118 e infine dai medici dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo sembrava essersi ripreso, ma poco dopo l’arrivo al Meyer il suo cuore si è definitivamente fermato. La vittima è Mattia D’Arrigo, un bimbo che da anni soffriva di una patologia invalidante, ma era molto seguito dai familiari.

A dare l’allarme attorno alle 14,30 di ieri è stato proprio il padre del bambino, Roberto D’Arrigo, che ha contattato disperato la centrale operativa del 118 spiegando la drammatica situazione. Il piccolo, nel frattempo, aveva infatti perso conoscenza e il genitore, sebbene sotto choc, è riuscito comunque a fornire al personale del 118 tutte le indicazioni necessarie per procedere alla rianimazione del figlio. Sul posto sono stati inviati tempestivamente l’automedica di Lucca e un’ambulanza della Croce Verde di Lucca, mentre è stato fatto levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso. Sono stati momenti drammatici e molto concitati, nel tentativo di salvarlo.

E’ stato immediatamente attivato anche l’Opa di Massa, centro di riferimento regionale per l’Ecmo pediatrico. Poi però il bambino, grazie allo sforzo dei familiari e di tutti i soccorritori, sembrava aver recuperato le funzioni vitali e si è così deciso per un trasferimento al Meyer con l’elisoccorso Pegaso, in codice rosso e prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai medici dell’ospedale fiorentino e purtroppo si sono presto ulteriormente aggravate. Poche ore dopo, il piccolo Mattia è stato dichiarato morto.

Choc a Nozzano Castello dove la notizia è subito rimbalzata di casa in casa. Mattia frequentava le elementari del paese e la famiglia è molto conosciuta: il nonno Sauro D’Arrigo è infatti il presidente della storica “Filarmonica Giacomo Puccini“ di Nozzano di cui lo zio Nicola è il Maestro. L’improvvisa scomparsa del bimbo ha lasciato tutti sgomenti e addolorati. Nessuno si aspettava una tragedia del genere, dove è difficile anche trovare parole adatte.