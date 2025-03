Balloon Adventures del Collettivo Clown. Domenica ad Altopascio

Nell’ambito della rassegna teatrale Maraviglia Teatro per piccoli e grandi sognatori domenica alle 16.30 giunge ad Altopascio Balloon Adventures del Collettivo Clown di Milano, di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano, per intraprendere insieme un viaggio verso Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano. Al Teatro cinema Puccini di Altopascio alle 16.30 sarà messo in scena uno spettacolo per tutti, dolce amaro con una narrazione leggera, eterea e sognante. Lo spettacolo è stato selezionato dalla Shanghai Yijun Cultural Performing Arts per il Tour dei Grand Theatre 2019.