Ballando con noi Arriva lo spettacolo

Ballando con noi. La versione altopascese di Ballando con le stelle. Il format però è, fatte le debite proporzioni, simile. Il 4 agosto a Marginone, frazione di Altopascio, si esibiranno ballerini del luogo, molto conosciuti: imprenditori, commercianti, pure l’ex sindaco Maurizio Marchetti. L’evento, che nel 2019 fece registrare il tutto esaurito con 1250 biglietti staccati, dopo due edizioni nel centro del capoluogo, è sbarcato a Marginone e in questa edizione 2023 prova a battere il record di presenze. Da domani, 6 luglio, comincia la possibilità di prenotare i tavoli al numero 0583 286650.

L’ingresso costa 5 euro, i tavoli in prima fila 45, quelli più distanti 30. La presentazione ieri, da parte di Simone Biagi, presidente del comitato organizzatore anche della sagra del cencio, un tipico dolcetto locale, che andrà in scena a Ferragosto e Marco Banti della BSM che allestisce lo spettacolo. "Il successo di questa formula è poter vedere all’opera molti personaggi, molto conosciuti – ha spiegato Simone Biagi – che si mettono in gioco, si offrono al giudizio del pubblico. Ovviamente funzionerà il ristorante, bar, pizzeria".

Marco Banti aggiunge: "Ci saranno i giudici, ovviamente, ma anche il voto social, quello del pubblico, in teoria si potrà votare anche dal tavolo assistendo allo spettacolo. Il casting è chiuso, riceviamo decine di proposte ogni giorno, ma terremo in considerazione tutti per il 2024. Sulla pagina ufficiale della manifestazione si trovano tutte le informazioni. Presenta Sara Di Vaira. I concorrenti arriveranno in limousine".

