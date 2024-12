Baite, pista e “Fabbrica“. I punti di forza del Natale

Anche questo fine settimana di Lucca Magico Natale ha registrato un’affluenza straordinaria, con migliaia di visitatori che, nonostante il meteo a tratti avverso, hanno riempito le piazze e le vie del centro storico, confermando il successo di questa terza edizione e l’entusiasmo per le installazioni e le iniziative promosse. L’amministrazione comunale, con un impegno significativo, ha infatti realizzato un calendario di eventi ricco e variegato, capace di valorizzare le tradizioni natalizie, la cultura e la bellezza del territorio, coinvolgendo cittadini, turisti e attività locali.

Tra i punti di maggiore attrazione, la nuova Fabbrica del Natale di Vicolo San Carlo, il mercatino natalizio in Piazza Napoleone con le sue caratteristiche baite di legno e la pista di pattinaggio sul piazzale del Caffè delle Mura. Le installazioni d’autore e le proiezioni artistiche, che impreziosiscono le principali piazze del centro storico, stanno conquistando ogni giorno sempre di più anche il pubblico digitale, diventando protagoniste sui social media con foto e video dedicati. Folla nelle vie dello shopping e grande curiosità per “Sognando tra le stelle”, la nuova opera di Emiliana Martinelli per Martinelli Luce, inaugurata sabato pomeriggio in piazza San Giovanni. L’amministrazione sottolinea che il programma, che unisce innovazione e tradizione, proseguirà fino al 6 gennaio, con eventi, mercatini e iniziative per ogni età, consolidando Lucca come una destinazione natalizia d’eccellenza (www.turismo.lucca.it).

La Fabbrica del Natale sarà aperta tutti i fine settimana di dicembre, dal venerdì alla domenica, in orario 15-19. Intanto inizia a prendere forma anche la grande festa lucchese di fine anno che si terrà ancora in piazza Santa Maria ma con una nuova organzzazione e un programma diverso. Al momento è certo che che ci sarà Radio Italia Party, special guest DJ Luca Camorcia, e a partire da da mezzanotte e mezzo spazio libero al DJ Set Dance anni ‘90/2000. Il conto alla rovescia è iniziato.

L.S.