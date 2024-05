Bagno di suoni a S.Anna. Armonie benefiche con Fabrizio Salvetti

Rilassamento profondo, calma e pace interiore. Questi gli effetti di un bagno di suoni, pratica ormai sempre più diffusa che potrà essere sperimentata martedì prossimo a S. Anna dalle 21 alle 22.30, nei locali del circolo Arci Laboratorio Sociale, in via Sforza. A condurre nei territori del relax saranno i suoni di Fabrizio Salvetti, operatore che da alcuni anni porta campane tibetane, diapason e altri strumenti armonici in contesti di gruppo anche inusuali, proprio come quello di S. Anna. L’evento ha un costo di 10 euro (tessera Arci necessaria) ed è riservata a sole 12 persone, per consentire di sperimentare la bellezza del suono in modo totale. La prenotazione può essere fatta al numero 347 3546108. Chi parteciperà potrà vivere un’esperienza di contatto con il proprio mondo interiore attraverso il “massaggio” delle vibrazioni sonore, in un viaggio di benessere profondo. La pratica del bagno di suoni si sta diffondendo sempre più perché in questo tipo di esperienza le persone trovano un modo per “staccare” dallo stress e riallinearsi con i propri bisogni. La serata è aperta a persone di qualsiasi età, il bagno di suoni non è indicato per chi ha un pacemaker.