"Bagni inagibili all’asilo". Denuncia di Fratelli d’Italia

Tra incontri saltati e risposte mai pervenute, la situazione dell’asilo di Colognora di Compito sta raggiungendo il limite". Esordiscono così i consiglieri di Fratelli d’Italia Eleonora Vaselli e Matteo Petrini, dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei genitori. "L’amministrazione Del Chiaro fa come nel passato, tante promesse e zero fatti su bagni, palestra ed altro. La situazione diventa sempre più grave. Tra bagni inagibili e muffa nella palestra, la scuola avrebbe bisogno di interventi urgenti e strutturali e non delle solite promesse che riecheggiano di anno in anno. Addirittura durante le feste di Natale, per tamponare la situazione, ci riferiscono che per tappare la muffa il Comune ha deciso di ridipingere i muri senza ovviamente risolvere niente. I genitori ci segnalano forti odori dovuti proprio alla muffa, infiltrazioni d’acqua e grondaie non curate che provocano forti scrosci durante le giornate di forte pioggia".