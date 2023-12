Per iniziativa della Fondazione Culturale Michel de Montaigne, con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca, sabato 16 dicembre con inizio alle 21.15, al Teatro Accademico si ricorderanno il mondo e le canzoni di Fred Buscaglione, cantautore che ci ha lasciato la leggerezza e la veloce intensità di una musica divertente, leggera nel senso più alto della parola, tesa a rendere la vita meno complicata. Per tenerne viva la produzione e il mito al Teatro Accademico l’occasione per rivivere l’ascolto dei suoi brani di successo, arrangiati ed eseguiti da cinque musicisti di formidabile valore che creano l’opportunità di abbracciare le atmosfere degli anni ‘50 con quel particolare swing all’italiana che ha reso intramontabile e indimenticabile Fred Buscaglione. Giacomo Riggi, al pianoforte e voce, lo interpreta mirabilmente accompagnato da Nino “swing“ Pellegrini al contrabbasso, da Alessio Bianchi alla tromba, da Francesca Del Seppia al violoncello e da Daniele Paoletti alla batteria.

Cinque grandi musicisti che sapranno ricreare l’atmosfera magica e intelligentemente spensierata alla quale ci aveva abituati il grande Fred. La direzione artistica dello spettacolo è stata affidata all’Associazione Pietro Napoli di Livorno, che da anni collabora con la Fondazione Montaigne. Biglietto unico 10 euro esclusivamente alla biglietteria del Teatro nei giorni 6-7-15 dicembre ore 10.3013.00 - 17.0019.00 e il 16 dicembre dalle ore 20.00. Non possibilità di servizio pos.

Marco Nicoli