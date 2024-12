Badia Pozzeveri: restrizioni sul cavalcavia autostradale per lavori di sicurezza

Restringimento della carreggiata con new jersey e divieto di transito per tutti i veicoli con larghezza superiore a 2,50 metri: è quanto stabilito dall’ordinanza comunale per il cavalcavia autostradale di via dei Centoni, a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, che entrerà in vigore a partire da oggi, venerdì 13 dicembre.

A seguito dell’incidente verificatosi nella serata di mercoledì, Autostrade ha effettuato un’ispezione straordinaria sul sito, in seguito alla quale, in via estremamente precauzionale e in attesa di procedere con i lavori di risistemazione, è stato deciso di procedere con le limitazioni contenute nell’ordinanza, al fine di garantire a tutti la massima sicurezza e tranquillità.

Il divieto rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori necessari. Per assicurare il rispetto delle nuove prescrizioni, saranno posizionati dispositivi di sicurezza e cartelli stradali idonei lungo il percorso interessato.

Riapre dunque con alcune limitazioni il cavalcavia sopra l’autostrada in via dei Centoni. Il ponte era stato chiuso in via precauzionale a seguito della collisione tra veicoli. Bisognava verificare se il forte impatto avesse in qualche modo minato o diminuito la stabilità. Avviata una serie di verifiche ed un monitoraggio sull’infrastruttura che quindi sarà tenuta costantemente sotto controllo.

Sono stati diversi, nel corso degli anni, i sinistri tra auto, soprattutto perché in doppio senso di marcia due mezzi non riescono ad "incrociarsi", tenendo conto che spesso i contatti e gli urti si verificano anche al restringimento dove si trova l’antico muretto in pietra.

Uno snodo difficile per la circolazione. C’è chi, nel recente passato, ha proposto un semaforo in quel punto. Tra l’altro, nel 2023 sono stati completati alcuni interventi in quell’area e anche in via dei Barcaioli.

I lavori, condotti da Autostrade per l’Italia Spa, hanno previsto la sostituzione delle barriere di sicurezza poste a protezione dei cavalcavia autostradali con nuovi guardrail più sicuri e adeguati alle attuali normative. Realizzati anche nuovi marciapiedi in via della Fossetta, proprio sul ponte, in precedenza completamente sprovvisto di questo passaggio pedonale.