Badia di Cantignano. Arrivano fondi Pnrr

Arrivano 620 mila euro dal PNRR per salvare la chiesa di Badia di Cantignano. "Otto chiese in Toscana hanno ricevuto i finanziamenti, tra queste l’amatissima Chiesa di Badia di Cantignano, dove risiedo – spiega il dirigente regionale FDI Filippo Bedini - dedicata a san Bartolomeo e fondata nel VII secolo, che, grazie all’interessamento dell’onorevole di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, sono riuscito a far partecipare al bando che ha dato esito a uno stanziamento di 620mila euro. Questo testimonia la volontà del governo di tutelare il patrimonio storico-artistico dell’Italia, garantendo anche agli edifici di culto, ricchezza che non ha uguali al mondo, l’attenzione di cui c’è bisogno, in modo da metterne in sicurezza il futuro e valorizzarli nel modo migliore".

"Secondo il progetto sussistono le condizioni che richiedono di "intervenire con urgenza a livello strutturale prevedendo: il consolidamento della muratura, l’applicazione dell’intonaco armato, la prosecuzione degli interventi di restauro e risanamento conservativo progettati e già eseguiti (primo semestre 2023) a livello della volta nella porzione della prima campata della navata. La relazione tecnica è a livello di indicazione preliminare per le operazioni strutturali necessarie al completamento del più ampio intervento di restauro e risanamento conservativo". "A seguito degli esiti della campagna di indagine conoscitiva e monitoraggio svolta (marzo 2022-settembre 2023), si prevede il completamento degli interventi strutturali già progettati dall’ing. Amedeo Romanini e peraltro eseguiti nel I° semestre 2023 a livello della volta nella porzione della prima campata della navata unitamente al consolidamento di tutte le murature".