Avis, Vettori confermata presidente

Nel segno della continuità. Rinnovato il consiglio direttivo di Avis Altopascio, con diverse conferme. L’assemblea ha eletto Ilenia Vettori (foto) presidente, per lei mandato bis. Nicola Calandriello vice presidente vicario anche lui confermato; Sara Idrizi (new entry), Gian Luca Quinci, Marco Bendinelli segretario, uno dei nuovi; Samuele Spaltro vice presidente; Riccardo Mancini tesoriere; Pellegrino Tontoli e Giacomo Bertini, altri due nuovi ingressi. Addetto contabile Salvatore Lardieri.

"Con l’elezione del nuovo consiglio, continua il percorso di crescita e rafforza ogni progresso fatto – spiega Ilenia Vettori – stiamo diventando una realtà sempre più forte nella Provincia di Lucca, una presenza significativa a livello regionale. L’intenzione dell’associazione altopascese è quella di proseguire il dialogo con tutte le realtà associative del territorio e con il mondo della scuola, come dimostrato in questi anni, continuando ad essere parte attiva del comitato di coordinamento dell’azienda sanitaria in un confronto continuo con il centro trasfusionale e con tutte le istituzioni, primo fra tutte il Comune del Tau. A livello personale sono onorata di essere stata confermata. Quando ci siamo costituiti abbiamo pensato che potevamo contribuire a promuovere la cultura della solidarietà, convinti che le relazioni umane dovessero rimanere al centro delle nostre priorità. Vogliamo riaffermare l’importanza di condividere le esperienze e trovare la soluzione alle necessità e al bisogno stando assieme. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi. Invitiamo chi vorrà, ad impegnarsi nel nostro progetto di crescita, ognuno secondo le proprie possibilità e disponibilità, offrendo il proprio contributo e le proprie competenze". Ma.Ste.