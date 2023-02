Aveva droga addosso, segnalato alla Prefettura

Controlli straordinari sul territorio da parte dei carabinieri di Lucca, durante la serata di venerdì scorso. I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca, in virtù anche degli ultimi episodi legati ai reati cosiddetti “predatori” e in particolare i furti in abitazioni, che di recente sono tornati a crescere in modo preoccupanti (come si evince anche dall’articolo in alto), nonché anche negli esercizi commerciali e su automezzi in sosta, ha svolto un servizio straordinario a largo raggio, impiegando uomini e mezzi per il controllo del territorio.

Di seguito i numeri e i risultati dei controlli mirati.

Il servizio ha visto impegnati per la precisione 42 militari e 21 automezzi e ha permesso di effettuare il controllo di 204 persone, di cui 37 gravate da pregiudizi di polizia. Nel corso del servizio sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due persone per guida in stato di ebbrezza. Sono stati controllati inoltre 127 veicoli di cui uno è stato sottoposto a sequestro.

Una persona è stata segnalata alla Prefettura di Lucca per la violazione dell’art.75 DPR 30990, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente: nello specifico aveva addosso due grammi di eroina e un grammo di cocaina.

Sono state elevate poi sette contravvenzioni al Codice della Strada con il ritiro di tre patenti di guida ed una carta di circolazione. I locali notturni ed esercizi pubblici controllati sono

stati 22.