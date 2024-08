‘Avanzano‘ 6 milioni e 600mila. Più investimenti su strade e scuole

E’ stato il consiglio provinciale, nell’assemblea di mercoledì, a dare il via libera, nell’ambito degli Equilibri di bilancio, alla ‘Manovra espansiva di investimenti’ pari a oltre 6.6 milioni di euro. Queste risorse consentiranno principalmente interventi di natura straordinaria connessi ai progetti Pnrr e mutui Bei che riguardano opere di intervento sulle scuole superiori di competenza provinciale. Sarà inoltre previsto un intervento di 1.4 milioni di euro di parte corrente connesso alla manutenzione della rete viaria, all’edilizia scolastica ed alle spese generali.

"Dopo anni nei quali era difficile fare una programmazione che potesse essere considerata realizzabile - commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini -, lentamente, adesso, l’amministrazione provinciale sta riprendendosi quel ruolo di ente vicino al territorio e che investe nel suo miglioramento sotto ogni aspetto. Non si tratta di una strada così scontata, perché dobbiamo fare i conti con una politica governativa che penalizza fortemente le Province, aumentando i tagli. Nonostante questo contesto generale non favorevole, però, la Provincia di Lucca è riuscita ad assumere personale e continua con convinzione quel percorso di sviluppo che ha intrapreso in tutti i settori, con una particolare attenzione alle scuole, che grazie ai nostri interventi stanno cambiando aspetto, con edifici efficienti ed adatti alla moderna didattica“. “Assume pertanto maggior valore, in un contesto comunque non facile – sottolinea Menesini – riuscire ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dando il via ad un’espansione degli investimenti che ci vedranno impegnati come ente nei prossimi mesi in un alto numero di interventi che vogliono migliorare la qualità della vita in ogni ambito del territorio provinciale e di questo non possiamo che essere più che soddisfatti. Esprimo il mio ringraziamento agli uffici tecnici e amministrativi della Provincia che hanno consentito questo importante risultato, frutto di una gestione operativa oculata e pragmatica".

Da parte sua, il consigliere Andrea Carrari, presidente della Commissione Bilancio, sottolinea: "Con questo atto siamo riusciti a reperire i fondi per effettuare importanti interventi e acquisti che vanno a rispondere a delle esigenze dei territori. Le scuole sono sicuramente di primaria importanza in questo contesto e, tanto per fare alcuni esempi, abbiamo i finanziamenti per la sostituzione della copertura della succursale del liceo di Viareggio ‘Barsanti e Matteucci’, quelli per l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova palestra al ‘Brancoli-Busdraghi’ di Mutigliano, così come l’acquisto di moduli prefabbricati destinati al ‘Fermi-Giorgi’ di Lucca e al ‘Piaggia’ di Viareggio o interventi più grandi, come l’adeguamento normativo del ‘Paladini-Civitali’ di Lucca, la nuova sede dello ‘Stagi’ di Pietrasanta e le nuove cucine e laboratori del ‘Marconi’ di Viareggio“.

“Ma non ci sono solo le scuole – evidenzia il presidente della Provincia –. Una particolare attenzione nella destinazione di questi fondi aggiuntivi l’abbiamo rivolta alle strade, soprattutto quelle montane: si potranno, infatti, realizzare una serie di interventi sulla viabilità provinciale, rendendo così più sicure e percorribili le strade del nostro territorio e, in particolare, quelle montane che sono sicuramente più facilmente oggetto di danneggiamenti dovuti anche a fattori esterni quali quelli climatici".