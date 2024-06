Avanti con successo la mostra fotografica “Puccini e i suoi luoghi“ La mostra fotografica "Puccini e i suoi luoghi" a Lucca celebra il centenario del Maestro con 12 opere interpretate da 11 fotografi, in esposizione fino al 9 giugno. Un omaggio artistico che mette in luce il legame tra le opere di Puccini e i luoghi toscani che le hanno ispirate. Curata dall'associazione "ArtisticaMente", l'esposizione è un'occasione unica per immergersi nell'universo del grande compositore.