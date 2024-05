Auto contro moto. Grave cinquantenne

Un ferito residente a Montecatini Terme trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca. E’ il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri mattina nella frazione capannorese di Borgonuovo, sulla Pesciatina, in corrispondenza dell’incrocio con via Santa Gemma. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro violento tra una Dacia Jogger e una Ducati Scrambler. In sella alla moto, un uomo di 52 anni residente nella cittadina termale che è stato sbalzato sull’asfalto nell’impatto. Il centauro ha avuto la peggio. Il conducente della vettura, un ottantaduenne di Capannori, ha immediatamente lanciato l’allarme. Sono scattati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118. In un primo momento era stato anche allertato Pegaso ma poi, per fortuna, l’intervento dell’elisoccorso regionale non si è rivelato necessario. Sul posto è arrivata invece l’ambulanza e i sanitari, dopo aver stabilizzato il paziente, ne hanno disposto il trasporto in codice rosso al San Luca.

L’uomo ha riportato vari traumi,ed al momento si trova in prognosi riservata. Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale di Capannori, con gli agenti che si sono divisi i compiti: alcuni hanno eseguito i rilievi, gli altri hanno fornito supporto per dirimere le problematiche della circolazione, ovviamente rallentata per consentire i soccorsi e lo spostamento dei veicoli, oltre alla bonifica del manto stradale. Negli ultimi anni in quel punto sono stati diversi i sinistri gravi e, ironia della sorte, spesso sono stati coinvolti motociclisti.

Massimo Stefanini