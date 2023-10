Auguri a 100 anni a Mario Oreste Lenci a Lucca: il Sindaco Menesini partecipa

Una giornata davvero speciale quella di Mario Oreste Lenci. E non soltanto perché ha festeggiato il suo compleanno. Non solo perché è stato festeggiato dalla sua famiglia che ha voluto dimostrargli tutto l’affetto. Ma anche perché tra gli invitati alla festa c’è stato anche un ospite d’eccezione: tra gli auguri che gli sono arrivati per aver tagliato un traguardo davvero invidiabile ci sono infatti anche quelli del sindaco di Capannori, Luca Menesini.

"Tantissimi auguri a Mario Oreste Lenci!!! 100 anni e non sentirli - scrive infatti lo stesso Menesini sul suo profilo Facebook - , anche grazie al bell’affetto che gli arriva dalla sua grande famiglia! Un vero piacere partecipare". E allora tanti, tanti, tanti cari auguri a Mario Oreste Lenci anche da parte della redazione di Lucca de La Nazione.