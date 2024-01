Attesa finita: oggi in tv ’4 ristoranti’. Borghese “cucina“ i locali lucchesi

Si va in onda, finalmente. Stasera le telecamere di Sky accenderanno la luce su Lucca attraverso l’occhio dello chef Alessandro Borghese e i suoi, ormai classici, voti. In prima serata sul canale 108 di Sky andrà in onda la puntata del programma “4 ristoranti“ dedicata alla città delle Mura. Le riprese si erano svolte a novembre, quando il minivan elettrico dello Chef ha percorso le strette vie del centro storico per spostarsi da un ristorante all’altro e procedere con le “ispezioni“ di prassi e i vari sopralluoghi. Come già sappiamo i quattro protagonisti che si sono sfidati a colpi di pranzi e cene sono l’osteria La Dritta di piazza San Francesco, L’Antica Osteria di via Santa Croce, La Corte dei limoni in via San Paolino e La Stella Polare di piazza Napoleone. Proprio quest’ultima darà la possibilità, questa sera, per i propri clienti di godersi la puntata dello show nel proprio locale.

Lo hanno annunciato sui social, negli scorsi giorni, l’idea è quella di proiettare la puntata che li vedrà come protagonisti, durante un apericena “esclusivo“ a numero limitato.

"Vivi con noi un’esperienza unica. – scrive sui loro social La Stella Polare – Proietteremo la puntata di 4 Ristoranti... Ma non possiamo svelare troppo, diciamo solo che sarà una serata da non perdere". Un evento imperdibile per tanti locali, che coroneranno il sogno di farsi vedere sul piccolo schermo da migliaia e migliaia di persone.

Non ci resta che attendere questa sera, alle 21.15, per gustarci la sfida culinaria a colpi di antichi sapori e buon vino. Certo è che un’occasione come questa è senza dubbio irripetibile, sia per i locali in gioco, che per tutta la città di Lucca, che potrà mostrarsi in tutta la sua bellezza architettonica e conquistare gli spettatori di tutta Italia. Durante il soggiorno della troupe per le registrazioni della puntata infatti, si è parlato spesso e molto della nostra città anche fuori dai confini locali.

Rebecca Graziano