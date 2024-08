Associazione Musicale. Cattani e Soldati confermati alla guida dell’AML per altri quattro anni

Squadra che vince non si cambia... Dopo che a luglio l’assemblea dei soci ha nominato i nuovi consiglieri dell’Associazione Musicale Lucchese, il Consiglio di amministrazione – alla sua prima riunione – ha provveduto ad attribuire le cariche per il prossimo quadriennio. Il CdA ha confermato all’unanimità Marco Cattani nella carica di presidente e Simone Soldati in quella di direttore artistico (nella foto del 2019 con lo scomparso Marcello Parducci). Egisto Matteucci è stato confermato come vicepresidente.

I consiglieri dell’associazione, che in questo 2024 taglia il traguardo dei 60 anni di attività, sono Aldo Casali, Lorenzo Azzi, Francesca Fazzi, Carlo Frati e Simona Godini. Fanno parte del Comitato artistico, organo consultivo dell’Associazione, Nicola Bimbi (assistente alla direzione artistica), Carla Nolledi (responsabile per l’educazione musicale), Fabrizio Giovannelli e Vittorio Armani. Maurizio Andres è il commercialista dell’AML e Nicola Nottoli il revisore unico.

"Continuare a guidare l’AML – afferma Marco Cattani - è per me un onore e un piacere, stante il legame che ormai da anni esiste tra me e la mia famiglia e questa storica Associazione; ma implica anche un grande senso di responsabilità, visto che nel giro di pochi mesi sono venute meno due figure importanti, pressoché insostituibili dell’AML, come Herbert Handt (fondatore dell’Associazione e per anni suo direttore artistico) e Marcello Parducci, presidente unico e straordinario, in grado di portare a Lucca i più grandi artisti e giovani talenti del circuito nazionale e internazionale. Senza dimenticare Enrico Ragghianti, sempre disponibile e prezioso per il suo lavoro di segretario e il lavoro organizzativo. Mi conforta il fatto di poter collaborare con un direttore artistico bravo, competente e unanimemente apprezzato (oltre che un amico) come Simone Soldati e con un CdA e un Comitato artistico esperti e propositivi; e di poter altresì contare su uno staff, una segreteria e un ufficio comunicazione sempre operativi ed efficienti, anche grazie ai quali possiamo portare avanti il nostro lavoro volto a valorizzare la musica e la cultura in generale, in una dialettica con le altre discipline culturali che dia rilevanza al bello e alle novità del nostro tempo".

"Prima di tutto - dichiara Simone Soldati - desidero ricambiare la stima e il sentimento di amicizia che mi lega al presidente Cattani e unirmi a lui nei ricordi e nei ringraziamenti espressi. Ci attende un quadriennio importante, sfidante, da affrontare con la giusta mentalità, in cui dovremo conciliare un’offerta culturale di alta qualità con una politica di gestione efficace e lungimirante sotto ogni aspetto. Sarà molto importante, tra l’altro, proseguire nel consolidamento e nello sviluppo di collaborazioni con le istituzioni culturali e il tessuto sociale e imprenditoriale, così come mantenere e implementare i rapporti con realtà di riferimento in ambito nazionale e internazionale. Sono felice di intraprendere questo nuovo percorso al fianco di Marco Cattani, del Cda e di un Comitato artistico di grande valore ed esperienza con il quale sarà un piacere lavorare".