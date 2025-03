Associazione ’I ricostruttori’. In scena un’opera pucciniana

CASTELNUOVOL’associazione i Ricostruttori con sede a Cascina Sant’Anna in Garfagnana, in località Pianetto di Pontecosi, la quale opera sul territorio per promuovere attività culturali e educative senza scopo di lucro, ha organizzato ieri con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, al teatro Alfieri, la rappresentazione dell’opera ’’Suor Angelica’’ di Giacomo Puccini. Questo spettacolo è nato da un gruppo di non professionisti seguito dall’insegnante di canto lirico Alessandra Micheletti, soprano, che ha coinvolto anche gli allievi della scuola media Carducci dove insegna. Altri protagonisti sono Maria Adele Magnelli soprano, Michele Spizzichino al pianoforte, Tania Pacilio contralto, Elena Burgarelli, Raffaella Talisi, Elena Di Ciolo, Arianna Bertoli, Maria Cristina Giusti, Anna Paola Evangelista, Rachele Bertei, Serena Mele, Silvia Bandieri, coro femminile del liceo musicale Passaglia di Lucca con Margot Bonaduce, Elena Graunard, Silvia Bandieri, Rachele Bertei, Agata La Monica, Delia Galliano, Matilde Gioe, diretto dalla professoressa Ausilia Cristofaro. I costumi sono a cura di Elena Bulgarelli e regista Luca Micheletti.

Dino Magistrelli