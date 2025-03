Associazione ’Fonte del sorriso’. Un servizio dedicato ai ragazzi

L’offerta di servizi per la prima infanzia e la loro presenza sul territorio rappresentano un elemento cruciale nel generare un possibile squilibrio di genere all’interno del mondo del lavoro: tendenzialmente, l’occupazione femminile si muove di pari passo con l’accesso ai servizi offerti ai neogenitori, e viceversa. Una relazione bidirezionale quella che si viene ad instaurare, più donne lavorano e maggiore è la pressione per offrire questa tipologia di servizi e, allo stesso tempo, una maggiore offerta di servizi rappresenta un importante supporto all’occupazione, soprattutto a quella femminile. Ecco che dunque, nei Comuni dove il tasso di impiego tra i due sessi è meno distante, l’offerta di nidi risulta essere superiore alla media nazionale. Strutture e servizi per l’infanzia e ragazzi in età scolare non incidono direttamente soltanto sulla partecipazione femminile alla vita economica del paese, ma sono determinanti anche nel promuovere la natalità e a non spingere chi vuole diventare genitore a dover scegliere tra vita familiare e carriera professionale.

In un contesto solitamente non ricco di servizi pensati per ragazzi e ragazze anche più grandi, ci sono associazioni formate da volontari attive con iniziative di doposcuola durante l’anno scolastico e campi estivi nel periodo di vacanza dalle aule di studio. L’associazione "Fonte del Sorriso", attiva dal 2020 a Castelvecchio e impegnata in attività dedicate alle famiglie e ai bambini a partire dai tre anni di età fino ai 17 anni è tra le realtà che quotidianamente si impegnano nel seguire i più giovani nel loro tempo libero, riuscendo negli anni a collaborare attivamente con il Comune di Capannori. "Il nostro obiettivo – ci spiega Giulia Malloggi, rappresentante legale dell’associazione – è portare un aiuto alle famiglie, stare insieme e creare una relazione sia con i bambini che con le loro famiglie".

Giochi, feste, incontri con i genitori, laboratori e svolgimento dei compiti sono tra le attività principali del doposcuola, attivo dalle 12 alle 19; mentre l’associazione è impegnata anche nel periodo estivo con lo svolgimento della scuola estiva nella quale vengono organizzate gite all’aperto. L’associazione è alla ricerca inoltre di nuovi volontari, a tutti gli interessati è richiesto di essere maggiorenni e di avere una particolare propensione a stare insieme ai bambini. Per chi fosse interessato è possibile scrivere alla mail: [email protected], oppure rivolgersi al numero 353 4136392.

Andrea Falaschi