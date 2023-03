Assi viari, è rottura Lucca firmerà il protocollo regionale Capannori per ora no

Lucca sì, Capannori, no. Assi viari, la giunta Pardini accetta di firmare il protocollo proposto dalla Regione Toscana che sulla carta si propone di apportare migliorie alla prima parte del contestato progetto (per la seconda si sono perse le tracce dopo il definanziamento proprio della Regione) e rompe definitivamente il fronte con Capannori che non è intenzionata a firmare il documento, almeno nei tempi richiesti dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Baccelli che aveva posto come data ultima il 20 marzo prossimo. "L’amministrazione Pardini – si legge in una nota – tiene fede al percorso annunciato e, nella giunta comunale di stamattina, ha approvato all’unanimità il protocollo d’intesa per l’istituzione del tavolo tecnico con Regione Toscana, Anas, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori. L’opera finanziata e commissariata potrà così essere analizzata nelle criticità con il contributo fondamentale di tutti i soggetti coinvolti. Attorno al tavolo tecnico sarà così discusso dettagliatamente il progetto esecutivo, che può essere migliorato. Gli uffici tecnici del Comune di Lucca seguono da anni la gestazione del cantiere e hanno già analizzato tutte le soluzioni migliorative necessarie a cui tutti gli enti locali coinvolti potranno dare il loro contributo costruttivo". Se Lucca, dunque, prova...