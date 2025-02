Assemblea dell’Avis. Si rinnovano le cariche

Tempo di elezioni all’Avis di Altopascio. Si dovrà rinnovare il direttivo e il presidente, avvocato Ilenia Vettori, che si trovano alla fine del loro mandato. L’assemblea ci sarà il 28 febbraio, poi sapremo i nomi del nuovo consiglio. Ilenia Vettori potrebbe essere rieletta. Il bilancio dell’attività di questi anni è senza dubbio positivo, in sinergia con il Comune e con il territorio. Collaborazioni a 360 gradi. Ad esempio con l’associazione italiana celiachia e il supporto di Nutrifree. Con il Centro diurno "L’aquilone" e con gli anziani. Cartoon School Montecarlo, un progetto realizzato dall’associazione Koete, dall’Istituto Comprensivo di Montecarlo e da Avis Comunale Altopascio, con il patrocinio del Comune di Montecarlo, di Avis Regionale Toscana, che unisce il linguaggio universale dei cartoni a quello, altrettanto generale, dell’importanza del dono e della solidarietà. Inziativa ripetuta anche ad Altopascio. Poi "Donatori in farmacia" con il presidio comunale di Altopascio. Raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia Romagna, pulizia ambiente; Mathildis festa medioevale e tavolata sulla Francigena; partecipazione a "Open Sport" con i giovani volontari presenti a iniziativa su corretti stili di vita, partecipazione, integrazione che si sposano con la promozione della cultura della solidarietà; partecipazione a "Radio Incontro" per promuovere cultura della solidarietà. Insomma, una associazione, quella Volontari Italiani Sangue, sezione di Altopascio, che è stata sempre presente nel tessuto sociale della cittadina.

Ma.Ste.