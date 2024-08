Aspettando “Murabilia“. Tre webinar sui segreti delle piante

Per prepararsi a Murabilia, la più importante kermesse nazionale della botanica e del verde, giunta alla 23esima edizione, che si terrà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre e che riunisce i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale, tornano le serate di “Aspettando Murabilia“: ciclo di webinar gratuiti che per tre serate dal 19 agosto al 2 settembre coinvolgerà gli esperti pronti a svelare i segreti, le curiosità e le opportunità nella gestione dell’orto e del giardino. Gli incontri, alle ore 21, vedranno la possibilità di interagire con i relatori via zoom. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite la pagina web dedicata su murabilia.com (oppure prenotarsi per mail scrivendo a [email protected], specificando l’incontro al quale volete iscrivervi).

Si inizia domani con il webinar “La dalia, dal passato a oggi, una bellezza che attraversa il tempo”. Stefano Magi del Vivaio Le Rose di Firenze ci guida alla scoperta della storia della dalia, mettendo in luce come è cambiata nel tempo grazie a coltivazione e selezione, dalle corolle semplici a quelle più strutturate ed esplosive, all’utilizzo diverso e a come oggi può diventare protagonista assoluta in giardino. Lunedì 26 agosto, Maurizio Usai, ingegnere, plantsman e garden designer, conosciuto per le sue realizzazioni nel campo del verde, per la sua grande esperienza nel campo delle rose interverrà su “Rose moderne, istruzione per l’uso”.

Un incontro a tutto tondo per guidarci nel corretto uso delle rose in giardino, scoprendo quali si prestano all’utilizzo richiesto, come valorizzarle ed ottenere il meglio dal punto di vista dell’armonia generale del giardino e non solo della singola pianta. Lunedì 2 settembre sarà la volta di Giulio Celandroni di Celandroni Orchidee con “Le piante del desiderio” ci porterà a scoprire piante tropicali da coltivare in casa che oggi rappresentano quanto di più ambito gli appassionati possono chiedere.

Orchidee, monstere, filodendri ed anthurium, di specie botaniche o selezioni rare. Piante considerate impossibili da coltivare all’interno fino a un decennio fa ed ora assolute protagoniste dell’Urban Jungle, il fenomeno che tende a ricreare dentro casa uno spazio verde riccamente popolato e con elevata variabilità per forma, dimensione, colore e disegni delle foglie. Il verde non più come complemento d’arredo, ma come dimensione di vita, un orizzonte capace di donare comfort e serenità.