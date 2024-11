Asl, firmato l’integrativo. Due milioni alle progressioni

Sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo aziendale anno 2024 per il personale del comparto dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

E’ un traguardo importante che quest’anno ha visto le parti sindacali e quelle aziendali lavorare alacremente per condividere quanto più possibile ogni questione e per arrivare a un risultato che si pone l’obiettivo di bilanciare tutti gli interessi in campo.

Grande spazio viene dato nell’accordo alla valorizzazione delle risorse: quasi due milioni e mezzo alle progressioni orizzontali, con un aumento rispetto all’anno scorso di quasi 450mila euro. Confermando le stesse procedure per la formazione delle graduatorie, che si basano sulla valutazione e sull’anzianità di servizio, vengono date regole certe ogni anno a questo importante strumento di crescita economica per i dipendenti dell’Asl. Verrà inoltre attivata la progressione verticale tra le aree, aggiungendo ulteriori 63 posti a quelli già previsti nel precedente contratto integrativo, arrivando quindi complessivamente a un totale di 227 progressioni di carriera.

L’Asl Toscana nord ovest è tra le prime aziende in Toscana ad aver applicato questa importante opportunità offerta dal contratto nazionale di lavoro e sta procedendo a passi spediti per raggiungere l’obiettivo entro giugno 2025.

Sono stati infine confermati gli importi per l’anno 2024 dei progetti aziendali in essere.

“L’integrativo aziendale – sottolinea il presidente della delegazione aziendale e direttore amministrativo dell’Asl Gabriele Morotti - è un impegno annuale significativo. Le risorse dei fondi sono oggetto di contrattazione e ogni anno cerchiamo di garantire una risposta economica positiva per i nostri dipendenti, utilizzando ogni tipo di strumento che il Ccnl ci offre".