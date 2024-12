Asfaltature in corso “Lavori per 3 milioni“

Sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale varie strade della città. Interventi sono stati appena eseguiti in via della Formica, via Einaudi a seguire via Consani, via Squaglia, via Mattei. Da lunedì anche via Togliatti, via Bigongiari, via Mancini e a seguire via della SS. Annunziata e via delle Ville. “L’intervento complessivo su tutto il territorio per il rifacimento degli asfaltati assomma a 3 milioni di euro – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani - una cifra imponente che l’amministrazione Pardini ha investito per riportare a una condizione buona tutte le principali strade comunali percorse tutti i giorni da da migliaia di persone. I lavori per poter procedere celermente sono stati affidati a tre ditte che lavorano in contemporanea”.