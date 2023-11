“Ascolto e partecipazione“, il centrosinistra incontra i residenti

“Ascolto e partecipazione”. Prosegue, all’insegna di questi due impegni, il nuovo corso del centrosinistra nella città di Lucca: con una serie di incontri pubblici che mirano ad un confronto diretto con i cittadini.

Il prossimo appuntamento è per giovedì con un’assemblea che si svolgerà alle ore 21 al ristorante Erasmo, in via Nazionale 1778 a Ponte a Moriano, e a cui sono invitate tutte le persone che vivono, operano e hanno a cuore la cura e lo sviluppo della zona.

“Desideriamo essere promotori di una discussione che sappia allargarsi a tutta la comunità, ed essere motore di quel cambiamento che i cittadini chiedono - evidenziano i promotori - I temi che potremo affrontare durante l’assemblea sono molti, e sono quelli che gli abitanti di questa porzione di territorio ci hanno sottoposto in questi mesi“.

“Il progetto di riqualificazione della piazza e del parcheggio intorno al Teatro - le tematiche sottolineate -, avviato dalla precedente amministrazione; il recupero del posteggio al campo sportivo di Saltocchio, strade e frane, necessità di passaggi pedonali protetti, traffico, viabilità e sosta, futura gestione del Teatro Nieri, stato delle strade di accesso alla Croce di Brancoli, progetti di ripopolazione della collina, lotta all’inquinamento, criticità nella raccolta dei rifiuti, recupero e valorizzazione degli spazi comunali, stato del campo polivalente di via Volpi, controllo della velocità stradale, Fiume Serchio e sicurezza idraulica. Raccoglieremo segnalazioni e proposte, spiegheremo quello che sta facendo l’amministrazione comunale a riguardo e proveremo a costruire insieme idee ”.

“Queste assemblee sono il primo passo di un nuovo percorso di ascolto e partecipazione, che ci impegniamo ad assumere come metodo di lavoro, e che intendiamo sviluppare in tutte le zone del territorio comunale - evidenziano i promotori del centrosinistra - Siamo convinti che serva davvero il coinvolgimento e il protagonismo di tutte e tutti, nessuno escluso: per costruire insieme un’alternativa concreta ed efficace a chi oggi governa la Città di Lucca, e sta dimostrando di non essere all’altezza delle aspettative e dei bisogni della cittadinanza e del territorio”.